鄧炳強：列國安公署辦公地點為禁地以防有人搗亂　搜證地點可由執法部門封鎖　毋須另劃為禁地 (16:29)

議員楊永杰關注當局如何公布某個地方屬禁地，問到如果市民誤闖可如何辯解。鄧炳強說，當局刊憲宣布禁地時，會標示其地址及坐標，一如軍事禁區等，會在有關地方列明該處屬禁地，又說當局將指明為禁地的地方，整幢大樓均屬於國安公署，不會有部分樓層屬於其他機構的情况，認為不會讓市民感到混亂。

附屬條例將訂明，當公署依法行使權力，機構、組織和個人在無合理辯解下必須遵從公署簽發的相關法律文書。民建聯周浩鼎問及何為「合理辯解」，鄧炳強說，要視乎個別情况，舉例指收件人不認識中文字但無獲得英文版文件、存有公署所需文件的電腦損壞正在維修等，或可構成合理辯解。

政府亦建議在附屬法例訂明民事免責條款。鄧炳強解釋，如果某一公司的文件涉及保密協議，但被公署要求交出，當該公司真誠行事、交出文件，就會獲得民事免責。

議員憂騙徒冒認公署人員 鄧炳強：有懷疑可報警

有議員擔心現時騙案猖獗，或有騙徒冒認為公署人員，鄧炳強說，香港時有發生騙徒冒認公職或執法人員，若市民對此有所懷疑可以報警，稱警方有機制可澄清事件。

政府文件指，在聽取委員意見後將盡快敲定《國安條例》第110條的附屬法例及第42條宣布禁地的命令的條文，並盡快刊登憲報，提交立法會進行「先訂立，後審議」程序，並於刊憲當日開始實施。鄧炳強說，目前國際形勢嚴竣、風雲色變，形容國安風險或突如其來，認為「早一日，得一日」；律政司長林定國補充稱，附屬法例在刊憲當日即時生效並不是例外做法，屬一般的基本原則。

另外，經民聯陸瀚民關注當局會否在訂立附屬法例外，以行政機制等其他方式協助及便利國安公署執行職務。林定國回應指，按照憲法責任當局要作不斷完善 ，形容「只有進行時、無完結時」，未來有需要時會再考慮。林亦指出，附屬法例是在主體法例基礎下，釐清執行細節，市民大眾亦可更清楚理解執行機制，促進法例的確定性。