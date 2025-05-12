明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

社聯調查：四成受訪學生面對DSE呈抑鬱或焦慮症狀 (16:03)

社聯今（12日）發布「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」結果，發現中五及中六學生的心理困擾程度相約，當中四成受訪學生呈現抑鬱或焦慮症狀。社聯總主任（兒童及青少年服務）姚潔玲歸因學生生活環境充滿焦慮，建議從家長與老師著手，釋放其對學生學業與未來的焦慮。

香港社會服務聯會委託香港政策研究所，在今年2至4月期間進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」手機網上問卷調查，共獲逾1000份回應，當中約七成是中五學生，約三成是中六學生。研究發現逾四成受訪學生呈現抑鬱或焦慮症狀，逾三成有失眠症狀，文憑試壓力評分平均分亦達7.4分（10為滿分），其中約兩成學生更自評壓力達10分。根據分析，中五與中六學生的心理困擾程度相約。

文憑試壓力背後，研究發現學生的心理困擾來自競爭心態、對失敗過分執著，以及對未來感到無望。研究亦指出，因社會對心理困擾及求助的污名，心理困擾愈嚴重的學生，愈擔心家人對求助有負面看法，因而更不願意求助。

社聯業務總監黃健偉建議，建立無標籤支援，由中醫或家庭醫生醫治失眠或身體不適入手，同時與社工合作處理心理焦慮，並需提早於中五階段為學生提供支援。

被問到家長老師如何預早識別有心理困擾學生，黃健偉稱有心理健康問題的學生比例相當高，認為教師家長不需再多加識別，反而要思考如何與青年人對話。他建議家長及老師可「放過自己」，首先轉化自身焦慮以不致影響學生心理健康，同時也要「放過他人」，不向青年施加額外壓力，以簡單問候近況代替一味正面的「加油」，讓學生有機會抒發情緒。他補充企業亦可為員工提供情緒支援，協助面對生活壓力。

相關字詞﹕學生壓力 社聯 編輯推介

上 / 下一篇新聞