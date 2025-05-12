社聯調查：四成受訪學生面對DSE呈抑鬱或焦慮症狀 (16:03)

香港社會服務聯會委託香港政策研究所，在今年2至4月期間進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」手機網上問卷調查，共獲逾1000份回應，當中約七成是中五學生，約三成是中六學生。研究發現逾四成受訪學生呈現抑鬱或焦慮症狀，逾三成有失眠症狀，文憑試壓力評分平均分亦達7.4分（10為滿分），其中約兩成學生更自評壓力達10分。根據分析，中五與中六學生的心理困擾程度相約。

文憑試壓力背後，研究發現學生的心理困擾來自競爭心態、對失敗過分執著，以及對未來感到無望。研究亦指出，因社會對心理困擾及求助的污名，心理困擾愈嚴重的學生，愈擔心家人對求助有負面看法，因而更不願意求助。

社聯業務總監黃健偉建議，建立無標籤支援，由中醫或家庭醫生醫治失眠或身體不適入手，同時與社工合作處理心理焦慮，並需提早於中五階段為學生提供支援。

被問到家長老師如何預早識別有心理困擾學生，黃健偉稱有心理健康問題的學生比例相當高，認為教師家長不需再多加識別，反而要思考如何與青年人對話。他建議家長及老師可「放過自己」，首先轉化自身焦慮以不致影響學生心理健康，同時也要「放過他人」，不向青年施加額外壓力，以簡單問候近況代替一味正面的「加油」，讓學生有機會抒發情緒。他補充企業亦可為員工提供情緒支援，協助面對生活壓力。