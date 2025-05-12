南丫四號圖則不一部分有提要裝水密門　時任船廠主管認有衝突惟不一定要安裝 (15:53)

「南丫四號」由財利船廠建造，「海泰號」則由財利轄下的珠海斗門船廠建造。時任財利維修部主管羅炳生，從2008年起參與海泰號的年檢維修工作。此外，他2000年左右任職財利工程部，負責繪製船隻的電器圖則。

代表海事處的大律師徐穎文展示多份「南丫四號」圖則，觸及「消失的水密門」爭議。根據基本結構及甲板圖、以及船舵及舵杆圖，舵機房和油箱房之間的通道寫有「WT BHD」字眼，羅炳生確認代表水密艙壁。

另在剖面及艙壁圖，艙壁的位置標示為「access opening」。羅炳生供稱，這代表一般通道口，「通道加上水密門更加好，呢到無講明要加水密門，剩係講通道」，和其他圖則有衝突。海事處一方指出，部分圖則表明裝置水密艙壁，部分標示為一般通道，是否涉及分歧，羅同意說法。羅稱，工程部經理張泉佑會負責把關，確保圖則沒有不脗合之處；若張不在，便由財利董事羅愕瑩處理。

研訊另一重點是「海泰號」左右船頭包有L型金屬片，撞船後或造成更大損毁。羅炳生供稱，鋼片用途是保護船頭免受碰撞損毁，羅不記得海泰號何時增加鋼片，亦不清楚事前是否需要海事處批准。羅表示，印象中海泰號鋼片毋須維修或更換，若需要替換，船東會在工作清單交代。代表海難家屬的大律師譚俊傑問，若鋼片脫落，是否需要即時安裝；羅稱不必即時更換，「無（鋼片）都無問題，可以照樣行船」。