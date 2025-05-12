明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉非法性交案須向事主賠償　張健華遭高院頒破產令　稱「破產都唔緊要，因為我冇錢」 (14:55)

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華被指於2014年涉與一名智障女院友非法性交，院友母親入稟區院向張健華等3名被告索償並獲勝，並入稟高院要求頒令向沒有按法庭命令賠償的張健華破產。高院法官陳健強今（12日）對張健華頒下破產令。

遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母親代表入稟。在區院的索償案件中，法官去年3月裁定張和康橋之家共須向事主賠償逾119萬元。張後來申請上訴許可和暫緩執行判決，區院法官黃若鋒上月駁回張的這兩項申請。債權人的代表律師今指，是次破產呈請建基於區院案件，張健華就區院案的上訴申請已被駁回。

張稱會繼續就區院案件上訴，因為他認為區院法官駁其上訴申請時，所頒下的判辭沒回應他提出的上訴理由，例如案中的閉路電話片段根本沒拍攝到事主所指稱的性侵事件，這是「鐵一般的事實」。他說：「佢（區院法官）全份野都唔敢講。」

張又質疑，為何區院案的第二被告康橋護理服務有限公司不用破產​，只有他須被呈請破產。債權人一方回應指，因為張及該公司被裁定就事件有共同責任，而公司已於今年2月被頒令清盤。

陳官聽畢雙方陳辭，表示就區院案件，被告通常須遵守法院判令，否則另一方或須要求執行破產令，而且上訴不一定能成為延遲破產的理由，張就區院的上訴申請也已被駁回。陳官因此對張頒下破產令。

張健華於散庭後對記者說，會繼續就區院案上訴，也明白若該案上訴失敗，他就無法就破產令上訴。他說：「不過破產都唔緊要，因為我冇錢。」他續說，需先靠破產官幫他藉其他案件追討款項。

相關字詞﹕張健華 康橋之家 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞