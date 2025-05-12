涉非法性交案須向事主賠償　張健華遭高院頒破產令　稱「破產都唔緊要，因為我冇錢」 (14:55)

遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母親代表入稟。在區院的索償案件中，法官去年3月裁定張和康橋之家共須向事主賠償逾119萬元。張後來申請上訴許可和暫緩執行判決，區院法官黃若鋒上月駁回張的這兩項申請。債權人的代表律師今指，是次破產呈請建基於區院案件，張健華就區院案的上訴申請已被駁回。

張稱會繼續就區院案件上訴，因為他認為區院法官駁其上訴申請時，所頒下的判辭沒回應他提出的上訴理由，例如案中的閉路電話片段根本沒拍攝到事主所指稱的性侵事件，這是「鐵一般的事實」。他說：「佢（區院法官）全份野都唔敢講。」

張又質疑，為何區院案的第二被告康橋護理服務有限公司不用破產​，只有他須被呈請破產。債權人一方回應指，因為張及該公司被裁定就事件有共同責任，而公司已於今年2月被頒令清盤。

陳官聽畢雙方陳辭，表示就區院案件，被告通常須遵守法院判令，否則另一方或須要求執行破產令，而且上訴不一定能成為延遲破產的理由，張就區院的上訴申請也已被駁回。陳官因此對張頒下破產令。

張健華於散庭後對記者說，會繼續就區院案上訴，也明白若該案上訴失敗，他就無法就破產令上訴。他說：「不過破產都唔緊要，因為我冇錢。」他續說，需先靠破產官幫他藉其他案件追討款項。