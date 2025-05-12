西醫蔡淑梅涉多次發「免針紙」　控方指曾發過萬張擬傳15證人　辯方質疑過份放大案情 (14:48)

被告蔡淑梅（64歲，醫生）被控16項「不誠實取用電腦」罪及一項洗黑錢罪；蔡淑梅與其丈夫白偉雄（64歲，退休人士）另同被控6項洗黑錢罪。

控方代表、高級檢控官吳加悅指出，被告在2022年1月30日至9月1日，向11268人發出12768張「免針紙」，其中12749張是以「疫苗恐懼症」為由發出。吳稱，控方不可能在審訊中「傳召晒萬幾個人出嚟做證人」，打算傳召其中15人作供，並加控一項「不誠實取用電腦」罪作為「主控罪」，反映蔡多次以同一方式犯案。吳強調控罪基礎不變，不會對被告構成不公。

辯方資深大律師蔡維邦陳辭稱，被告面臨的控罪僅牽涉15名事主，如今控方則新增控罪，「告晒萬幾個」，「將件案放大咗一千倍」，為檢控帶來徹底（radical）轉變。蔡又提到，若面對新的控罪，辯方需時審視抗辯策略，以至考慮是否需要尋找該萬多名病人，力陳控方的申請為被告帶來不公和困難。就控方指被告以「疫苗恐懼症」為由發出「免針紙」，蔡援引控方專家報告，稱控方專家也認同「疫苗恐懼症」是一種疾病，質疑以此為由發免針紙是否構成「不誠實取用電腦」。

控辯雙方陳辭後，法官勞潔儀續就檢控基礎向控方提問，其間吳加悅透露，被告曾在2022年9月某3天之間，發出800張「免針紙」。吳稱，控方會以診斷時間短作為其中一項基礎，推論被告濫發萬多張「免針紙」。