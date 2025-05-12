政府為《維護國安條例》訂附屬法例稱非針對個別事件　不涉指示法院　訂禁地須詳列坐標 (14:08)

對於為何在23條立法通過一年後突然訂立附例，政府消息人士表示沒有「諗漏」，相關權力本身存在，當局一直推進。被問到是否與黎智英案、以至長和擬出售巴拿馬港口有關，他稱當局並非針對個別案件或事件，形容「只是猜想」。至於是否中央指示訂立附例、事前有否與中央討論，消息人士沒正面回應，中央就特區政府維護國安有清晰責任。

附例擬列明，政府任何部門、機關及任何公務人員需配合與便利公署要求，消息人士指主要是配合公署工作，與調配政府人員是兩回事，並稱法院並不包括在公務人員之列，公署不能指示法院進行某項工作。

附例亦擬將國安公署「履職場所」按照《維護國家安全條例》劃為禁地，政府消息人士表示，禁地為公署單獨佔用的處所，不會涉及民居和影響社區，當區將會公佈禁地的地址及坐標，禁地可以增減，若有改變將刊憲公佈。至於國安公署進行調查的地點可否劃為禁地，消息人士稱劃為禁地需要刊憲，特首將根據《條例》規定，按地方用途、擁有人或佔用人、該地保存的資料等原則決定，《條例》亦已規定指明人員可就禁地執行的權力。

政府建議禁止任何人披露國安公署調查工作，消息人士稱附例規範公署就《港區國安法》罪行的工作，因此針對範圍較《維護國家安全條例》同類罪行狹窄。就傳媒報道公署調查會否違法，消息人士指若公署已公開有關資訊，或傳媒從公開領域知悉有人受查、惟不知道公署正辦理該案，都不會觸犯法例。《維護國家安全條例》訂明附屬法例最高刑罰不超過罰款50萬元和監禁7年，就各項罪行實際最高罰則，消息人士說要視乎罪行嚴重性而定，相關罪行由警方執法。