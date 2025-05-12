榮國企業「太子爺」鄒漢光認管有毒品　還押候判 (13:44)

案情稱，2023年9月19日下午，警方在被告鄒漢光（67歲）西半山住所外的後樓梯埋伏，同晚警員目睹被告步出住所，遂截停被告，並搜查其單位。案情提及，警方在單位檢獲一個電子磅、逾20個透明可再封膠袋、載有10片片劑的兩排錫紙包，以及載有晶狀固體和草狀物體等物品的膠袋，同晚警方以販運危險藥物罪拘捕被告。

案情續指，經政府化驗師檢驗後，證實警方檢獲的物品，內含約7.77克甲基苯丙胺鹽酸鹽（冰毒）、7克草本形態大麻、0.96克可卡因、49.3克尼古丁；被告亦管有10片抗精神疾病藥物氯氮平的片劑。案情稱，上述毒品在2023年9月市值港幣約7044元。

辯方求情稱，被告案底「相當多」，其中6項與毒品相關，形容被告雖然「屋企好有錢」，但沒有善用，使他多次身陷囹吾，故此「認罪係最好嘅求情說話」，希望法庭輕判。法官謝沈智慧將案件押後至今年6月2日判刑，以待索取戒毒所報告，其間被告還押候判。謝官明言很可能判監。