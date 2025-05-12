藝人蔚雨芯涉虛報裝修開支詐騙股東及挪用逾310萬公款　保釋候訊 (11:57)

被告劉蒨樺（31歲，報稱為商人）被指於2022年5月至7月期間，偷竊據法權產，即一個本地銀行帳戶內的逾310萬的債項，而該些債項為廖樂宜的財產，以及藉作欺騙，即向廖樂宜虛假表示多筆款項已妥善用於蒨斯樺醫學美容有限公司，意圖詐騙而誘使廖樂宜不要求退還其500萬元投資款項。

被告另被控於2022年7月至9月期間，藉作欺騙，即向廖樂宜虛假表示蒨斯樺醫學美容有限公司因裝修招致168萬元開支，耗盡公司資金，意圖詐騙而企圖誘使廖樂宜向被告再支付80萬元作為廣告費用。

據廉署資料顯示，被告和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東。調查發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。