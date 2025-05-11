警破投資詐騙集團拘3人　至少涉7案騙逾400萬元 (18:23)

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，周五接獲市民報案，指於去年10月收到騙徒來電，以高回報低風險誘騙投資倫敦金。事主於去年10月至今年4月，共將190萬元現金分9次、在元朗教育路交予兩男子作投資本金，初期曾一次獲5萬元投資回報，惟其後嘗試提取本金及回報時，被對方以不同藉回拖延，並要求收取行政費及保證金，事主懷疑墮入騙局，遂報警求助。

警方經調查後，當日在元朗拘捕一名男子，其後在當晚，再於詐騙集團在觀塘成業街辦公室拘捕另外兩男子。被捕3男子，年齡由25至36歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及串謀詐騙，全部被帶署扣查。行動中，警方在該辦公室檢獲電腦、手機、講稿、投資合約、本金收據、虛假投資記錄等證物。初步調查相信，集團運作約一年，連同該報案市民，至少有7人受騙，合共騙去逾400萬元，相關犯罪得益由傀儡戶口清洗，實際金額仍待點算，估計詐騙集團仍有其他成員，警方將會聯絡其他事主作調查。