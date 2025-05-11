奧蘇利雲擬移居中東　郭俊峯：香港很多競爭對手 (17:11)

郭俊峯於新城電台《民生無小事》中指出，奧蘇利雲亦有在港籌備開設桌球室，惟近月內未能來港準備新事業、新生活，認為要待他返港，「先可以好確實為佢未來嘅居住地作出決定」。郭俊峯又說，2022年開始「搶人才」政策以來，入境處合共批出逾31萬宗人才計劃申請，連同人才的家人，共有40萬至50萬人來港。

郭俊峯又提到，內地五一黃金周假期間共563萬人次出入境，比去年同期升34%，其中入境內地客佔92萬人次，較去年同期升兩成。他形容整體過關人流運作暢順。

另外，舊款身分證明日（12日）起分批失效，其中首階段涉及1970年或之後出生的舊身分證持有人；第二階段涵蓋在1969年或之前出生的舊身分證持有人，其舊證將由今年10月12日起失效。郭俊峯提醒，未換證人士可到觀塘（臨時）辦事處辦理手續；至於身處海外的人士若未趕及換證，郭稱，他們毋須急於回港，不過在回港後已失效的舊證會被收走，有關人士須於30日內辦理新證。