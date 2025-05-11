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市建局展開土瓜灣海濱研究　韋志成：有潛力發展為「東維港灣區」 (14:53)

市建局行政總監韋志成發表網誌表示，土瓜灣沿海一帶有條件發展優質的海濱和海灣，再配合內陸地區硬件和軟件的更新和活化，相信能構建成為一個配套完善兼活力蓬勃、媲美世界級灣區的「東維港灣區」（Victoria Cove Area）。他透露，市建局已委聘顧問公司展開「土瓜灣海濱研究」，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達性，以及水體建設的發展。

韋志成說，九龍半島海濱的發展相比港島區較欠完整，接駁啟德發展區、西面連接紅磡尖沙嘴一帶的土瓜灣沿岸，因不同原因而未能有較完善和整全的規劃大綱，以落實海濱空間的發展。他亦提到，土瓜灣海濱仍有部分空間，因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾，造成數個「斷裂位」，包括海心公園對開的魚尾石、翔龍灣對開臨海煤氣設施等未能駁通。

他認為，立法會剛通過《2024年保護海港(修訂)條例草案》，正好為貫通土瓜灣沿岸海濱用地給予更大的靈活性和發展機遇，例如在煤氣設施用地和青洲英泥碼頭一帶臨海地段，建造行人板道或加建登岸台階，將「斷裂位」駁通，為發展「東維港灣區」創造良好的條件。

韋志成亦指出，土瓜灣對出的水體呈三角型，面積約348公頃，相比維港沿岸其他地區的「海灣」為大；若然連同土瓜灣內陸的土地面積，整個「東維港灣區」的面積更達798公頃，絕對有條件成為全港首個集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的「東維港灣區」。

相關字詞﹕市建局 海濱 土瓜灣 編輯推介

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