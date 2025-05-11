麥美娟：正研究籃球博彩公眾諮詢意見　修例工作配合立法會會期 (12:52)

麥美娟於無綫節目《講清講楚》中表示，政府會透過公眾教育讓市民明白賭博的禍害，亦會針對沉迷賭博的人士提供輔導服務。她又說，參考足球博彩規範化以來，有1萬多億原本會流入外圍非法賭博的資金，被導入至合法途徑，相信規管籃球博彩後，亦可達至同樣效果。麥美娟又說，無論當局會否將籃球博彩規範化，都會持續檢視平和基金的工作成效，並持續增加投入的資源。

另外，被問到「18區日夜都繽紛」下半年是否有新焦點活動，麥美娟說，各區區議會去年已舉辦很多符合區情活動，今年亦會延續在社區舉辦不同活動的氣氛，並汲取首年經驗，繼續凝聚社區力量提振地區經濟，增強居民的歸屬感。

至於青年驛站已批出標書，營運者「博盛文旅」要在今年10月前分階段有序營運，麥美娟說，驛站的地理位置靠近啟德郵輪碼頭及啟德體育園，可連結區內的重要設施，預期有助體育藝術方面的國際交流，亦可吸引國際旅客到驛站參觀。