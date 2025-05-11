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大棠路小巴被截停　司機車前倒後狂撞私家車　暫拘兩人反黑組跟進 (15:18)

【15:18更新】一輛小巴，昨早（10日）於元朗大棠路近水蕉新村路遭一輛私家車截停，5人站小巴前方，當中有人持鐵通，雙方發生口角。小巴其後車前倒後猛撼私家車，各人閃避，有人跌倒，並拾起鐵通追上敲打小巴司機門，經一輪擾攘，兩車各自駛離。警方接報到場，案件列狂亂駕駛及刑事毁壞。並在同日發現涉事私家車，暫以涉嫌刑毁拘捕兩男子，案件仍在調查中，由元朗警區反三合會行動組跟進。

涉事短片今早（11日）於網上流傳，片段顯示一輛紅頂小巴在元朗大棠路被一輛黑色私家車「閘」停，私家車左車門打開，5名男子站在小巴車頭附近，其中有人手持鐵通，小巴突然倒車繼而衝前撞向私家車左尾，其中站在右尾3男子即走避，有人跌倒及鐵通飛脫。小巴繞過被撞至橫亙路中私家車，有人拾起地上的鐵通，小巴倒車猛撼私家車右車身，一名黑衫男子追上，用鐵通重擊小巴司機位車門，鐵通飛脫跌在地上，黑衫男子拾起鐵通，扑向小巴司機位車門，其間小巴狂「呼空油」發出引擎聲響，小巴疑欲撞向黑衫男子，惟他及時跳開閃避。及後小巴掉頭，曾多次車前倒後停車，5男子已各自散開，有人站其他車旁作掩護，雙方再傳出爭吵聲，「嚟丫！嚟呀！」其後小巴沿大棠路往元朗方向駛走，各人陸續返回私家車，長約2分鐘短片至此結束。

警方經深入調查後，昨午12時許在欖口村發現涉事私家車，其後於元朗仁樂坊拘捕兩名分別30及37歲男子，涉嫌刑事毁壞，由探員帶署扣查。案件仍在調查中，由元朗警區反三合會行動組跟進。

相關字詞﹕狂亂駕駛 管有攻擊性武器 黑社會 反黑 編輯推介

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