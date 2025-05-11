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陳茂波料出口市場未必再有超常增幅　暫不會大調整全年經濟增長預測 (11:05)

本港今年首季本地生產總值（GDP）按年增長3.1%，遠高於市場預期。財政司長陳茂波表示，在美國關稅戰下，不少外國「趕住落貨」，令首季的出口表現特別好，預料之後未必再有此「超常」增幅。他亦展望今年金融市場興旺，股票市場亦會繼續好，惟外圍經濟前景不確定性較大，穩當起見未來一段時間不會輕易大調整全年經濟增長預測。

陳茂波今早於商台《政好星期天》表示，關稅戰下政府會積極開拓新市場，帶團到不同地方外訪，同時會鼓勵企業用好內地市場，並協助企業升級轉型。至於政府如何應對關稅戰，他強調自由港是香港成功的基石，未來會繼續維持，並發揮面向國際的功能，令外國公司可安心來港拓展業務。

聯儲局息口不變，陳茂波稱香港在聯繫匯率制度下受影響，不過由於有較多資金流入香港，即使與美國息口變化趨向一樣，亦不代表香港要「亦步亦趨」。樓市方面，陳指現時市場資金充裕，相信息口會維持較低位一段時間，對資產市場有正面影響，加上經濟平穩、房屋供應較多，認為樓市可「穩住」；至於負資產宗數約4萬宗，惟「脫供」比例低，他認為風險不高。他又說，政府經營帳目於2025/26年度可大致平衡，若資本市場興旺更可能出現盈餘。

陳茂波又表示，未來要將金融服務做深、做大，亦會繼續發展資產管理業務及數字資產創新。被問到新加坡推出稅務優惠吸引企業，香港會否亦推出更多優惠，陳茂波說，香港亦有推出稅務優惠措施，不過他認為，與鄰近地區競爭時亦要顧及成本效益，稱雙方的優惠差不多，不會特意要調整至更低，避免造成惡性競爭。

相關字詞﹕陳茂波 經濟 編輯推介 關稅戰

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