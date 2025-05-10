涉謝霆鋒演唱會5次虛報炸彈 女文員被控6罪 還押至６月20日再訊 (15:16)

被告廖芷筠（28歲，報稱文員）被控5項「向他人傳達有炸彈的虛假消息」罪，以及一項「明知地誤導警務人員」罪。

控罪指稱，被告今年4月27日向警方傳達明知或相信是虛假的消息，意圖誘使他人相信當日下午2時40分、3時20分、4時24分、4時26分及5時38分，在啟德主場館放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。根據控罪，被告曾報稱啟德主場館2樓、2樓廁所、以及場館的貴賓室有炸彈。

此外，被告被控於同日在牛頭角「天寰」明知地提供虛假資料，即向香港警務處電子報案中心報失，在當日下午2時遺失iPhone 16 pro，以誤導警務人員。

控方申請將本案押後至今年6月20日再訊，以待警方進一步調查，並反對被告保釋候訊；辯方則有保釋申請。裁判官聽罷陳辭後，將本案押後至6月20日再訊，並下令被告還押候訊。被告保留8日保釋覆核權利，將於下周作保釋覆核。