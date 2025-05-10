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採樣拭子疑受污染呈新冠弱陽性 涉2病人假陽性 醫管局已即時停用 (14:49)

醫管局今日(10日)公布，發現一批上呼吸道採樣拭子懷疑受到污染。局方指瑪嘉烈醫院化驗室日前對一批樣本採集套件進行例行檢驗，在過程中發現異常，經檢驗後發現部分樣本對新冠病毒呈弱陽性反應，涉及2名分別入住瑪嘉烈醫院和仁濟醫院病人可能是假陽性。

醫管局表示，審視曾使用有關採樣拭子病人的檢測結果，發現2名病人可能是假陽性，包括一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人，以及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人；他們的檢測CT值均高於38，沒有明顯呼吸道感染病徵，複檢後亦呈陰性，毋須處方抗病毒藥物，兩人其後已出院。

醫管局已諮詢微生物學專家的意見，認為受污染採樣拭子上的殘留病毒並不活躍、不具備傳染性，即使病人曾使用有關採樣拭子進行檢測，亦不會構成任何健康風險。

醫管局又表示，已經即時停用該供應商的所有採樣拭子，並抽驗該供應商在今年1月送貨的樣本採集套件，在同一批次的100個樣本中，有18個對新冠病毒呈弱陽性反應。這批採樣拭子於1月至4月，分別送到九龍西聯網的明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院，已使用了2.7萬枝。

由於採樣拭子是密封包裝，醫管局的微生物學專家在分析化驗結果後，估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。專家又認為，受污染採樣拭子上的殘留病毒並不活躍、不具備傳染性，即使病人曾使用有關採樣拭子進行檢測，亦不會構成任何健康風險；九龍西醫院聯網近期的新冠陽性個案比率，亦與其他醫院聯網大致相近。

醫管局強調會嚴肅跟進事件，並已向衞生署通報，以及要求涉事的供應商徹底調查品質監控和檢驗紀錄、解釋事件及採取補救措施。醫管局亦不排除採取進一步行動，追究供應商的責任。

 

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