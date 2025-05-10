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楊何蓓茵：不影響服務前提下彈性削減公務員編制　擬用人工智能彌補職位空缺 (13:15)

《財政預算案》提出削減政府公務員職位。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）在港台《星期六問責》表示，目標是編制未來兩年各減少2%，大前提是不影響服務，又指實際削減數字各部門自有彈性，又透露當局正研究用人工智能填補部分空缺。

楊何蓓茵表示，在削減2%經常開支的目標下，當局已持續要求各部門及政策局做好人手規劃，是「可減則減」，但強調部分部門人手確實不足，舉例公務員事務局轄下公務員學院需增聘人手以推行培訓。

政府早前檢視公務員紀律機制，建議簡化紀律程序、擴闊停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣薪等。楊何蓓茵表示，公務員紀律意識已提高，但仍希望機制更有效率。她又提到，較嚴重的紀律問題包括濫用職權，未獲批就向下屬借貸等，較輕的包括擅離職守等。

楊何蓓茵指出，目前八成個案由內部紀律聆訊到結案，通常9個月內完成，而九成法院處理的個案在3個月內完成，少數複雜個案處理時間較長，期望能加速處理；對少數需時較長的個案，她認為修例後有關部門可毋須等待法院文件、判詞後才施加懲罰，預料可縮短一個月處理時間。

進一步修訂紀律機制後，如果被控人員承認指控，就毋須聆訊。楊何蓓茵透露，約六成個案聆訊前承認指控。楊另透露，對於有個案特意在聆訊宣判結果或法庭判刑前辭職，以取回停職期間薪酬，當局現建議若涉事人員在紀律程序完結前離職，但最終查明不當行為屬實，可全數沒收被扣起的薪酬，形容修例則能避免濫用。

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