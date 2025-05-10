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陳美寶：市民不久將來有機會試坐自動駕駛車　年內港珠澳大橋旅客可乘自動車往來機場周邊 (12:01)

運輸及物流局長陳美寶今日（10日）發表網誌表示，市民不久將來有機會試坐自動駕駛車，她指元朗錦綉花園測試的首個自動駕駛小型巴士項目3月完成，另有多個車聯網項目正在進行，西九文化區兩輛自動駕駛小型巴士亦正進行封閉道路測試，是右軚大型自動車首次在市區公共道路上進行的載客測試。

陳美寶透露，香港國際機場即將迎來全港首個規模最大的自動駕駛運輸系統，機管局預計今年內，由港珠澳大橋到香港的旅客可以乘坐自動駕駛小型巴士，經由「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及機場毗鄰的商業設施。小型巴士行程只需約分鐘，每輛車每程最多可接載16人；當局預料，自動駕駛小型巴士投入服務後，短期內單程每小時可接載約500人次，長期目標是每小時單向接載2000人次，到了2028年，系統更計劃接通東涌市中心。

陳美寶表示，當局修訂《道路交通條例》並制定《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，她引述自己乘坐百度自動車的經歷，提及新規管框架有四大大技術躍進點——她指自今年2月中起，每次測試車輛的數量由1輛增至5輛，並在4月30日起更增至10輛同時運行，測試難度顯著提升；且突破了載客測試關口，在完成公開道路不載客測試後即可進行製定路段載客測試；同事測試範圍亦擴展，不局限於單一路段，舉例百度已擴展到東涌、數碼港等區域；安全車速上限也獲提升，由時速30公里提升到50公里以上。

陳美寶形容，試坐當日她乘着自動車在機場附近的指定測試路段行車，形容無論是讓車、切線，還是駛過對P牌司機也是挑戰的迴旋處，自動車均表現出色，與一般車輛無異；她指計劃6月開始在東涌進行自動車不載客道路測試，路段將途經不同區內屋苑，初期主要集中於屋苑外圍道路，有序擴闊自動駕駛的應用場景。

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