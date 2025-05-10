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李家超訪獲認證清真餐廳　港府致力讓香港成穆斯林友善城市 (10:38)

行政長官李家超今天(10日)率團訪問卡塔爾和科威特，積極開拓新興市場，他今日在社交媒體發文指，日前到訪本地配備清真旅遊設施的酒店，了解為穆斯林而設的服務。李家超表示，特區政府致力讓香港成為對穆斯林友善城市，讓每位來到香港的旅客感受到被尊重，期望社會各界持續優化旅遊設施及服務，吸引更多穆斯林旅客來港。

李家超在文化體育及旅遊局長羅淑佩、旅發局副總幹事葉貞德等陪同下，到訪尖沙嘴一間穆斯林友善酒店。這間酒店獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」認證為五級。香港目前6間取得穆斯林友善度第五級的酒店，這是其中一間。「新月評等」總共有七級，第七級最高，但第七級別要求極高，基本只有穆斯林國家才做到。

今出訪中東推廣香港優勢

李又指酒店設置了祈禱室，房間亦配備了可蘭經、朝拜方向標示和小淨設施。酒店的其中一間餐廳亦獲香港回教信託基金總會認證為「清真廚房餐廳」。他表示見到廚師為客人炮製豐盛的清真美食，亦遇到幾位穆斯林旅客並和她們交流，很高興聽到她們對酒店配套感到滿意，並認為完善優質的服務吸引他們日後多帶朋友過來度假。

李家超又提到自己和團隊今日啟程出訪中東，拓展新興市場，推廣香港優勢。中東和東盟國家市場潛力巨大，是龐大穆斯林旅客客源。他在去年《施政報告》提到要開拓中東和東盟旅客客源，政府會締造對旅客友善環境，提升穆斯林友善的旅遊配套，包括整合提供清真食品的餐廳名單。

截至今年4月中，獲香港回教信託基金總會認證的餐廳數目，由去年初的100間增加至超過170間，獲「新月評等」穆斯林友善評級的酒店有61間，景點和會展場地有5個。

 

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