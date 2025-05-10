孫玉菡：海皇粥店員工申請破欠基金料3個月內批核 19名外勞追討同獲保障 (09:50)

孫指，基金早前亦提高基金遣散費特惠款項的上限，由政府補貼首20萬元的遣散費，5月1日取消強積金對沖前產生的遣散費，可以由僱主的強制性供款進行對沖；若僱主合作，齊備單據等文件，預料員工可於3個月內取回欠薪及補償等。 他又說，破欠基金資金充裕，目前有約70多億元儲備，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請進行調查，確保能保障員工，同時不被濫用。

他又提到海皇粥店聘請約19名外勞，他們亦受本地勞工保障權益，與本地員工一樣可以透過破欠基金追討欠款。他稱，由今年1當局推出外勞支援計劃，當遇到公司結業要追討欠薪，外勞最多可在簽證終止後多留港2星期，期間政府會提供每日350元住宿資助，或其住宿費用的70%資助，亦會有每日100元膳食和交通津貼，在完成追討後政府會通知外勞再來港取回欠薪，他們留港住宿費亦有資助。

對於外勞來港時要支付高昂中介費，孫玉菡表示，中介費是由國家商務部指定認可輸港勞務公司收取，規定收取的費用要合理，他過往會見商務部時亦有就此交流，希望外勞工作職位安排公允。