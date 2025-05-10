投資推廣署長劉凱旋外訪 宣傳香港作為東歐和中東企業拓展亞洲業務據點 (09:29)

劉凱旋表示，香港作為國際金融中心及亞洲商業樞紐擁有獨特優勢，是土耳其、匈牙利和埃及企業拓展內地、東南亞國家聯盟（東盟）市場，以至亞洲及其他地區業務的理想據點。在「一帶一路」倡議下，署方期待深化彼此合作，並展示香港如何助力這些企業拓展區內業務。她補充，香港藉着大灣區建設及與東盟簽訂的自由貿易協定，為當地企業提供無可比擬的機遇，拓展中國內地及亞太地區市場。香港營商環境優越、資金自由流動，並匯聚近10 000間海外及內地企業及約4 700間初創企業的強大創科生態圈，有助企業推動創新及成長。

劉凱旋明日（伊斯坦堡時間11日）抵達伊斯坦堡，與來自不同行業、有意透過香港作為跳板拓展亞太市場的土耳其企業代表會面交流。她將出席多個活動並發表演講，包括伊斯坦堡商會商業研討會、土耳其對外經濟關係委員會商業研討會，亦會與當地傳媒見面，重點介紹香港的營商優勢，包括低稅率和簡單稅制、資金自由流動，以及在「一國兩制」下實行的普通法制度等。2024年土耳其是香港的第30大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額達166億港元。同年簽署的香港——土耳其全面性避免雙重課稅協定進一步提升了稅務確定性，有助促進雙方跨境交易。

自土耳其被納入香港的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，該基金已支援不少香港企業拓展土耳其市場。為進一步加強雙邊商貿聯繫，投資推廣署今年一月在伊茲密爾設立第二個辦事處，積極推廣香港商機，協助有意拓展區內業務的土耳其企業開拓市場。

劉凱旋將於13日（布達佩斯時間）抵達布達佩斯，與有意利用香港作為區內據點拓展亞太區業務的主要匈牙利企業會面。同時，她將與匈牙利傳媒交流，介紹香港最新的營商環境及各種機遇。劉凱旋也將出席在匈牙利舉行的粵港澳大灣區經濟貿易合作會議。2024年匈牙利是香港第33大貿易夥伴，匈牙利與中國內地的商品貿易總額中約9.4%（94億港元）經香港進行。香港作為匈牙利企業進軍亞洲市場的門戶，充分發揮其在「一帶一路」倡議下的「超級聯繫人」作用，而匈牙利則受益於香港開放的投資環境。匈牙利的製造業、科技和健康科技公司可以利用香港蓬勃的創科生態圈，在環球資金和世界頂尖大學的支持下，拓展東盟和中國大灣區業務。

劉凱旋將於17日（開羅時間）出訪開羅，與一眾有意在香港設立業務，以把握亞太區發展機遇的埃及跨國企業建立聯繫。她亦將出席在開羅舉行的粵港澳大灣區經濟貿易合作會議 。

投資推廣署與埃及投資與自由區管理總局於2023年簽署諒解備忘錄，承諾在投資推廣交流與支援方面加強合作。2024年，香港與埃及的雙邊商品貿易總額達21億港元 ，較2023年上升5.4%。