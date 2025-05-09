海皇粥店兩創辦人聲明：已用3000萬私人資金「填氹」 無力再貸款才無奈結業 (21:26)

兩人聲明全文逾千字，解釋結業原因、回應分店租金爭議、關於「無良企業」指控及員工薪酬爭議，以及交代公司清盤安排。

聲明表示，兩人一直期望疫後「經濟會越來越好」，又「深信香港由治及興能令生意有所增長」，但無奈香港消費及飲食模式持續改變，粥品需求持續下滑，收入虧損一直無法改善。

聲明又指，「我們兩個七旬老翁從未放棄找辦法去集資」，無論是賣出私人房產、到處問朋友借款、在私人賬戶內提取3000多萬去填補公司賬目還是忍受高利息貸款，均是為了確保有足夠資金去支付員工薪酬及其他經營費用。兩人指，海皇有嘗試舉辦優惠活動冀扭虧為盈，但未成功，加上「其他股東紛紛退股」，「才無奈聽從會計師建議清盤結業」。

聲明交代公司已於今日已開始清盤程序並委任清盤人，將嚴格按照政府的自願性清盤程序處理，他們亦已主動聯絡勞工處並提供所需文件及一切細節，指勞工處會加快地按程序處理後續事宜。

聲明亦回應分店租金爭議，兩人稱，不少分店租金於疫情後不減反增，舉例灣仔分店月租由21萬增至增27萬元，增幅達28.6%，但基於當時對疫後經濟復甦預判，以及體諒業主疫情期間的通融，因此當時才同意加租。