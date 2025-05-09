男警爭執後駕車疑撞到對方危駕罪成　官駁回上訴稱罔顧人身安全 (19:16)

上訴人為李泳錄（案發時26歲）。控方案情指，事主2021年5月15日在元朗發現李的私家車阻礙公司貨車出入，李與事主互相指罵。事主指已報警，着李不要離開，但李開車，事主遭其車撞到右腳。

李提出的上訴理由包括，原審裁判官錯誤地視事主為誠實可靠證人；裁判官錯誤地拒絕接納李的證供；把李定罪是不穩妥。辯方在原審時指出，醫療報告沒提及事主聲稱的右膝傷勢，質疑他沒被車撞到。潘官今頒下的判辭指，原審裁判官已裁定，雖然報告沒提及這傷勢，也不等於事主的說法失實；且辯方的其他投訴都是無關痛癢的瑕疵，不影響事主證供的整體可信性。

潘官稱，即使原審裁判官有考慮上訴方現時的論點，也可得出他當時所作的結論。潘官又指，李對案情的說法完全不合常理，例如李身為警員，卻聲稱單憑看見事主使用電話，就認為對方在「吹雞」（召集他人到場）、會對他不利。潘官稱看不到有因素令定罪不穩妥，所以駁回上訴。