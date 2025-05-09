藍藍的天、界限書店等被拒參加書展 去年曾涉書籍下架事件 貿發局不評論個別個案 (19:00)

藍藍的天負責人伍自禎表示，去年書展職員要求其下架書架時，曾言不下架將禁止他們日後參展，因此對今年申請遭拒並不意外。他說，每年書展原是全面展現本港文壇的場合，但認為隨獨立出版社參展的空間收窄，加上其餘參展商在寒蟬效應下「越來越謹慎」，認為書展不能再代表香港文學。

界限書店店長廖小姐亦說，去年參展時已按貿發局要求下架部分書籍，對局方拒批其參展申請感無奈。她說，每年書展是宣傳書店及提高收入的好機會，舉例去年書展銷情便相當於平日一個多月營業額。

兩間涉事書商去年參展時遭要求下架多本書籍，包括由資深傳媒人區家麟的《二千零四十七夜》、《最後的信仰》、《亂流》，已故的前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》、《字裡囚間》，以及在台香港作家梁莉姿的《日常運動》等。其中藍藍的天拒絕下架《亂流》，負責人伍自禎當時說，該書只描寫作者在港旅遊經歷，不解為何要下架。