涉詐騙藝人投資醫美中心及挪用逾310萬元公款　廉署起訴藝人蔚雨芯 (18:49)

被告劉蒨樺（31歲），蒨斯樺醫學美容有限公司（蒨斯樺醫美）董事兼股東，被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪。翻查資料，前無綫藝人蔚雨芯（Rainky）原名劉蒨樺，她亦經營一所同名醫美中心。目前該中心社交平台帳號已無法顯示。

2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美股東之一，被告和該女子則擔任董事及負責公司運作，包括開設一所醫美中心。

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

廉署早前接獲投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。被告挪用的資金涉用作她及家人的私人用途。

翻查以往報道，蔚雨芯在2019年與友人合資近百萬元建立自家品牌，專門售賣女性保健、美容用品，2020年開設實體店。其後亦開設美容院，她在前年向傳媒透露，美容品牌將有「重大計劃」，會漸以生意為發展重心。