明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

廉署起訴藝人蔚雨芯 指控涉詐騙藝人投資醫美中心及挪用逾310萬元 蔚雨芯﹕假的真不了 (18:49)

【22﹕00更新】蔚雨芯在社交媒體ig出帖文，指案件已交由律師處理， 指現階段律師提醒她不方便評論，又指「但我仍然相信法律是公平公正的，天也是公平的，假的真不了，惡人自有惡人磨。」她又感謝各位好友關心，指收到很多藝人、朋友慰問。

廉政公署昨天（8日）落案起訴無綫前藝人蔚雨芯，涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元，被控共3罪。被告已獲廉署准予保釋，下周一（12日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

被告劉蒨樺（31歲），蒨斯樺醫學美容有限公司（蒨斯樺醫美）董事兼股東，被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪。翻查資料，前無綫藝人蔚雨芯（Rainky）原名劉蒨樺，她亦經營一所同名醫美中心。目前該中心社交平台帳號已無法顯示。

2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美股東之一，被告和該女子則擔任董事及負責公司運作，包括開設一所醫美中心。

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

廉署早前接獲投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。被告挪用的資金涉用作她及家人的私人用途。

翻查以往報道，蔚雨芯在2019年與友人合資近百萬元建立自家品牌，專門售賣女性保健、美容用品，2020年開設實體店。其後亦開設美容院，她在前年向傳媒透露，美容品牌將有「重大計劃」，會漸以生意為發展重心。

相關字詞﹕廉政公署 蔚雨芯 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞