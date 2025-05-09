海皇粥店突結業　員工哽咽斥公司「聲都無聲就走咗去」不負責任　積金局助填表追討強積金欠款 (17:33)

火炭工場生產副主管邱小姐在海皇工作約3年，她稱，工場近期被要求「做少些事」，如牛肉、腸已經不再由工場供貨，質疑是「拖住」員工不要投訴。她說一班員工為公司盡心盡力，「但點解會咁樣對我哋」，痛斥老闆「對唔對得住」員工，更一度哽咽，「30幾年青春畀晒他，但是最終你結業，聲都無聲就走咗去，一啲交帶都無」。

邱小姐又指，公司結業是有程序地進行，「在工場我是主管，他們的生產做到之前那幾個星期已經不做，在店舖已經是沒有貨，沒有錢給那些供應商」，但仍繼續營業，直至出糧日才稱結業。她期望與工友一同追討，「逼老闆出來面對」，盡快討回薪酬。

招冠聰在諮詢大會向員工講述追討欠款的流程，員工在勞工處「落案」後，如僱主簽署「無力償還書」，便可跳到申請破欠基金的手續，否則便需到勞資審裁處，由法官發出判令。被問到破欠基金會否因多食肆結業而面臨壓力，招稱破欠基金近年「穩健」，惟憂慮越來越多食肆結業，僱主不負責任將結算欠薪拋向基金處理。

積金局成員保障及服務部高級經理李樂會上表示，當局關注事件，亦已向僱主索取到1月至3月入息的資料，惟需要員工核對紀錄是否準確，亦期望員工透露向勞工處申索的金額數目，以計算應追討的強積金金額。局方現場向員工索取個人資料、薪金、僱傭合約內容等，以便聯繫事主跟進。