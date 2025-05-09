議員質疑私院醫生巡房收費高　盧寵茂：收費要經病人同意　可循多途徑投訴 (17:06)

政府計劃提交3項立法建議，包括私家醫院須向病人提供價目表、費用預算、以及呈報及公布過往費用及收費的統計數據，其中價目表須包括「基本服務項目」，即病房、病牀、手術室費用、以及「指明治療及程序」，包括自願醫保現時涵蓋的400多項手術。盧寵茂指，私營醫療收費如像「廚師發辦」，會令醫療保費水漲船高、減少市民購買醫療保險意欲；市民對醫保卻步，勢必進一步加重公營醫療壓力，若私營醫療服務收費可為病人負擔，有助紓緩公立醫院面對的沉重壓力。

有議員關注當局如何監管。自由黨立法會議員張宇人指，朋友因患心臟病，醫生每天都巡兩次房、一千多元一次，索價30萬元，直至他「出聲」才停止。盧寵茂回應說，巡房要視乎病人的真正需要，收費需要病人或家屬同意，病人會有權益。

修例下訂明，若病人需在預約12小時內入院，私家醫院應可獲豁免提供預算表格。盧寵茂稱，相信醫生會再判斷，「如小腸氣沒有引致併發症、不需即時入院，但如引致腸道梗阻，就急需入院。」

議員憂私院調高預算收費 盧寵茂：病人須知情同意

多名議員關注收費預算超出20%，私院須書面解釋的安排，實政圓桌田北辰建議將超出水平修訂為5至10%則需解釋，盧寵茂表示，醫療並非有如旅遊消費，很多因素令收費有出入，訂得太低意義不大，甚至令醫生將預算提高。有議員亦憂慮，由於收費預算超出20%須解釋規定，醫生及醫院會索性將預算收費調高。盧寵茂指病人，病人須知情同意，「如果下下做個膽囊手術，收好貴，病人可以唔揀嗰個醫生」。至於眾私家醫院會否合謀定價，盧指會監察收費走勢、以及作出調查。

他指，最終收費如超出預算或涉及很多因素，包括病人希望「住多兩日院」，如果病人認為為收費超出預算並不合理，可循現有途徑投訴，包括向醫委會投訴醫生、於私營醫療機構條例下投訴醫療機構；如遇商業爭議，則可向消委會、以及海關投訴。新修例下計劃訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁。盧寵茂表示將制訂具阻嚇力罰款金額，會諮詢持分者。至於價目表公布的時間須考慮機構運作，不希望帶來行政壓力，但「等左大半年先公布係唔可以接受」。