議員質疑私院醫生巡房收費高　盧寵茂：收費要經病人同意　可循多途徑投訴 (17:06)

政府下月起就提高私營醫療服務收費透明度建議會見持分者並展開諮詢，要求私營機構就「基本服務項目」及「指明治療及程序」提供收費表。立法會衛生事務委員會今（9日）討論相關事項，有議員質疑私院醫生巡房下收費高昂，應如何作監管。醫務衛生局長盧寵茂指，須視乎病人需要，收費要病人及家屬同意，市民可按現有多個途徑投訴，包招醫委會及海關。
政府計劃提交3項立法建議，包括私家醫院須向病人提供價目表、費用預算、以及呈報及公布過往費用及收費的統計數據，其中價目表須包括「基本服務項目」，即病房、病牀、手術室費用、以及「指明治療及程序」，包括自願醫保現時涵蓋的400多項手術。盧寵茂指，私營醫療收費如像「廚師發辦」，會令醫療保費水漲船高、減少市民購買醫療保險意欲；市民對醫保卻步，勢必進一步加重公營醫療壓力，若私營醫療服務收費可為病人負擔，有助紓緩公立醫院面對的沉重壓力。
有議員關注當局如何監管。自由黨立法會議員張宇人指，朋友因患心臟病，醫生每天都巡兩次房、一千多元一次，索價30萬元，直至他「出聲」才停止。盧寵茂回應說，巡房要視乎病人的真正需要，收費需要病人或家屬同意，病人會有權益。
修例下訂明，若病人需在預約12小時內入院，私家醫院應可獲豁免提供預算表格。盧寵茂稱，相信醫生會再判斷，「如小腸氣沒有引致併發症、不需即時入院，但如引致腸道梗阻，就急需入院。」
議員憂私院調高預算收費 盧寵茂：病人須知情同意
多名議員關注收費預算超出20%，私院須書面解釋的安排，實政圓桌田北辰建議將超出水平修訂為5至10%則需解釋，盧寵茂表示，醫療並非有如旅遊消費，很多因素令收費有出入，訂得太低意義不大，甚至令醫生將預算提高。有議員亦憂慮，由於收費預算超出20%須解釋規定，醫生及醫院會索性將預算收費調高。盧寵茂指病人，病人須知情同意，「如果下下做個膽囊手術，收好貴，病人可以唔揀嗰個醫生」。至於眾私家醫院會否合謀定價，盧指會監察收費走勢、以及作出調查。
他指，最終收費如超出預算或涉及很多因素，包括病人希望「住多兩日院」，如果病人認為為收費超出預算並不合理，可循現有途徑投訴，包括向醫委會投訴醫生、於私營醫療機構條例下投訴醫療機構；如遇商業爭議，則可向消委會、以及海關投訴。新修例下計劃訂明違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，而不會引致監禁。盧寵茂表示將制訂具阻嚇力罰款金額，會諮詢持分者。至於價目表公布的時間須考慮機構運作，不希望帶來行政壓力，但「等左大半年先公布係唔可以接受」。