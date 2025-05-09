明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六旬漢刀殺親兄　自辯稱因事主先動手才用刀自衛 (16:47)

六旬退休漢涉於2022年在大埔田寮下村的住所用生果刀殺死兄長，其後被控謀殺罪在高院受審。被告早前自辯稱，與事主就照顧母親的問題有分歧。他今（9日）在庭上指，案發日再因同一問題與事主爭執，事主先動手襲擊他，而他用刀來自衛，最終誤殺對方。被告怕母親認出家中的屍體是事主，於是在事主臉上再割幾刀。他事後喝殺蟲水自殺，因為他自認「平時連螞蟻都唔會踩死」，當時卻殺人，事態很嚴重。

被告鍾士康（68歲）被控於2022年2月6日在大埔田寮下村謀殺親兄鍾仕安。被告今提及案發經過，指當日他在祖屋外透過窗戶看母親，發現她坐在輪椅上、看着地板。他記得母親說過若久坐於輪椅上，身體就會痛，於是他入屋對事主說，應讓母親坐在梳化，並要求將她送院。他指事主不同意，因而與他吵架，事主推他、用膠管襲擊他，其間誤傷母親。他稱事主又想舉起椅子來施襲，他遂取出平時用於驅趕野生動物的刀來指嚇事主，希望他停手。他說兩人搶刀時「打到七彩、打到飛起，好似嗰啲港產片打鬥咁」，最終他不小心刺中事主，其後事主倒地。

他稱患認知障礙的母親​認不出事主，她害怕地指事主為「癲狗」。​被告發現事主已死，便安慰母親指：「我已經將癲狗斬開9碌啦（砍成9部分），我一陣會叫埋村長喺出面挖9個窿，將佢分開9件嚟埋（葬）。」他為防母親會因認出事主而受不住刺激，遂在事主已骨折的鼻樑上再割幾刀、把屍身反轉，又因不滿母親遇襲而再在事主手上割幾刀。

被告報警後喝殺蟲水自殺，寫遺書稱要把自己的遺體交給香港中文大學做研究，但最後獲救。在控方盤問下，他​稱為保護自己及母親而誤殺事主。法官張慧玲問被告是否認為自己的行為屬自衛殺人；他同意。控方下周一（12日）續盤問被告。

相關字詞﹕法庭 謀殺 編輯推介

上 / 下一篇新聞