六旬漢刀殺親兄　自辯稱因事主先動手才用刀自衛 (16:47)

被告鍾士康（68歲）被控於2022年2月6日在大埔田寮下村謀殺親兄鍾仕安。被告今提及案發經過，指當日他在祖屋外透過窗戶看母親，發現她坐在輪椅上、看着地板。他記得母親說過若久坐於輪椅上，身體就會痛，於是他入屋對事主說，應讓母親坐在梳化，並要求將她送院。他指事主不同意，因而與他吵架，事主推他、用膠管襲擊他，其間誤傷母親。他稱事主又想舉起椅子來施襲，他遂取出平時用於驅趕野生動物的刀來指嚇事主，希望他停手。他說兩人搶刀時「打到七彩、打到飛起，好似嗰啲港產片打鬥咁」，最終他不小心刺中事主，其後事主倒地。

他稱患認知障礙的母親​認不出事主，她害怕地指事主為「癲狗」。​被告發現事主已死，便安慰母親指：「我已經將癲狗斬開9碌啦（砍成9部分），我一陣會叫埋村長喺出面挖9個窿，將佢分開9件嚟埋（葬）。」他為防母親會因認出事主而受不住刺激，遂在事主已骨折的鼻樑上再割幾刀、把屍身反轉，又因不滿母親遇襲而再在事主手上割幾刀。

被告報警後喝殺蟲水自殺，寫遺書稱要把自己的遺體交給香港中文大學做研究，但最後獲救。在控方盤問下，他​稱為保護自己及母親而誤殺事主。法官張慧玲問被告是否認為自己的行為屬自衛殺人；他同意。控方下周一（12日）續盤問被告。