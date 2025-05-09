星群的士4月預約車程按月升61% 冀政府准試運車隊用專屬上落客位 (17:00)

星群指，4月車隊的預約車程平均車資為260元，數據顯示乘客較願意使用星群的士作中長途車程，反映車隊有助提升司機收入。星群又稱，自1月試運以來，其車隊司機收到137次乘客提名參加運輸署的「的士司機嘉許計劃」，反映乘客認同及肯定星群的士司機的服務。

據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛6人座豪華的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡透露，目前星群的士車隊有接近90部豪華6座位的士在港九和新界行走，距離255輛的目標仍有距離。鄭指，現時車隊因未正式獲發牌，故仍未能使用各口岸的車隊專屬的士上落客位，以致未能為內地旅客提供預約服務，不但限制車隊服務範圍，亦令試運車隊難有接客優勢，難以吸引司機加入車隊。

鄭指，期望運輸署能提供過渡條件，降低門檻讓已有一定數量之的士車隊可使用車隊專屬上落客位，增加車隊對司機的吸引力。