星群的士4月預約車程按月升61% 冀政府准試運車隊用專屬上落客位 (17:00)

政府批出5支的士車隊最遲需於7月前服務，「星群的士」車隊去年12月起試運至今，星群的士今日（9日）表示，上月預約車程總數較3月錄得61%增長，而1月至4月至今完成8.8萬個預約及非預約車程，形容成績令人振奮。 早前傳出的士車隊請人難，星群的士執行董事鄭敏怡指，現時司機要加入車隊缺乏誘因，主要是未見到加入車隊有何營運優勢，重申建議政府容許試運車隊亦可使用位於各口岸及機場的車隊專屬的士上落客位，讓司機有更多誘因加入車隊及協助車隊擴展規模。
星群指，4月車隊的預約車程平均車資為260元，數據顯示乘客較願意使用星群的士作中長途車程，反映車隊有助提升司機收入。星群又稱，自1月試運以來，其車隊司機收到137次乘客提名參加運輸署的「的士司機嘉許計劃」，反映乘客認同及肯定星群的士司機的服務。
據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛6人座豪華的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡透露，目前星群的士車隊有接近90部豪華6座位的士在港九和新界行走，距離255輛的目標仍有距離。鄭指，現時車隊因未正式獲發牌，故仍未能使用各口岸的車隊專屬的士上落客位，以致未能為內地旅客提供預約服務，不但限制車隊服務範圍，亦令試運車隊難有接客優勢，難以吸引司機加入車隊。
鄭指，期望運輸署能提供過渡條件，降低門檻讓已有一定數量之的士車隊可使用車隊專屬上落客位，增加車隊對司機的吸引力。