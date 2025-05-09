入境處拘13裝修黑工及8僱主　黑工日薪僅100元 (16:31)

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑指出，入境處留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，向即將入伙的新屋苑住戶提供一站式裝修服務，並以平價招徠，有不法分子看準機會，聘用非法勞工來港工作，從中獲利。

涉案被捕非法勞工全部為內地居民，分別11男2女，年齡介乎30至59歲，全部以旅客身分入境，被截查時正從事不同類型裝修工作，包括度尺、油漆、水電、安裝家具、清潔家具等等。調查發現涉案非法勞工日薪大約100至500元，現金出糧，其中7人較早時已經被控違反逗留條件，當中6人已經認罪，分別被判監禁2個月。入境處會繼續跟進其餘案件。據了解，收取100元日薪的黑工負責裝水龍頭及馬桶。

至於8名被捕僱主，包括裝修公司負責人、單位業主及住戶，全部是男香港居民，年齡介乎31至60歲。調查發現，個別人士透過網上社交平台找尋內地裝修公司承包單位部分裝修工程，入境處相信，部分非法勞工透過上述人士安排來港進行非法工作，會繼續調查，不排除更多人被捕。另外，有部分被捕僱主貪方便及節省成本，聘請內地同鄉以旅客身分來港工作。

入境處經深入調查及情報分析，本月6日至今日（9日）於全港多區多個新屋苑，一連4日展開反非法勞工行動，突擊巡查了293個住宅單位及處所，拘捕13名非法勞工及8名涉案僱主。執法同時，入境處在屋苑派發傳單，呼籲市民切勿聘用非法勞工。

巫泉傑強調，入境處對非法勞工零容忍，若有人明知對方是黑工但仍聘用對方，有機會被拘捕。除了考慮費用，都要考慮對方是否合法受僱。