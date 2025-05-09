警拘墨西哥「製毒師」　檢逾300萬元冰毒 (15:26)

東九龍總區公眾活動調查組署理總督察周嘉潤稱，昨日（8日）在展開代號「逸影」及「黑焰」反毒行動，突擊搜查錦田一個村屋單位，以製造危險藥物拘捕屋內37歲外籍男子，檢獲8公斤製毒原材料及半製成品的液態冰毒，另亦檢獲電磁爐、煲、溫度計等製毒工具。

探員其後於被捕男子身上搜出一個落馬洲村屋單位的鎖匙，隨即押解他到落馬洲村屋搜查，再檢獲少量冰毒、一批可再封透明膠袋、切割機、鑽牀、電子磅及大量已拆裝的金屬鐵管，再以販運危險藥物罪拘捕外籍男子。

被捕男子墨西哥籍，報稱無業，於4月上旬以旅客身分入境，現正被扣留調查，稍後會被暫控製造危險藥物及販運危險藥物罪，案件將於明日（10日）上午在觀塘裁判法院提堂。

警方經調查相信販毒集團透過將化學原材料隱藏於金屬鐵管偷運來港，在製毒工場拆出組件，經過加工，從化學原料中提煉出冰毒，並打算在本地市場出售。涉案兩村屋單位幾日前開始租用，屋內只有半製成品及原材料，大部份材料未開封，相信毒品未流出市面，會繼續追查原材料的來源。