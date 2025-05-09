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李家超：新聞工作者應不偏不倚報道社會問題　必須向虛假信息說不 (15:54)

香港報業公會今（9日）舉行2024香港最佳新聞獎頒獎典禮，《明報》共奪9獎，包括新人冠軍、最佳經濟新聞寫作、最佳圖片（體育組）、最佳新聞版面設計（單版組）；另亦獲得2項亞軍、2項季軍及1項優異獎。特首李家超於典禮致辭時表示，香港的法律和政府都支持新聞採訪工作，鼓勵業界發揮建設性作用，不偏不倚地報道社會問題，又說自己將香港新聞工作者視為「共建美好香港家園的同行者和貢獻者」，認為新聞工作者必須重視自身責任，以傳媒道德真誠行事，以準確事實真誠報道。

他亦表示，傳媒應作出力量，建立以弘揚愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，認識和重視新聞對價值觀的影響，最基本的要求是捍衛新聞專業操守，必須向虛假信息說不，並責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息。

李家超又稱，香港新聞從業員承擔着對國家、對香港特區的應有之責，期望他們透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作說好中國和香港故事。他解釋，「熱度」是指新聞從業員要捕捉社會發展的經緯脈絡、民心關注的熱辣議題，提到國家正全面推進強國建設、民族復興偉業，各項事業的重大成就都是「火熱題材」，值得傳媒採訪和報道。他說，優秀的新聞作品要盛載着熱愛社會、關心民生的「溫度」，而最重要的是報道和製作要展現出新聞工作者恪守新聞專業的「態度」，形容「真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人」。

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