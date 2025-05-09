南丫海難死因庭｜推算「南丫四號」穩定性時忽略船艙無水密門　船廠經理：我有咁嘅責任，不過我無𠴱個能力 (15:51)

張泉佑持中三學歷，1956年加入財利做學徒，1970年從設計部調至工程部，1974年晉升為工程部經理。張1994年移民至加拿大，沒有參與其後兩年建造「南丫四號」的工作；惟他1997年回流香港，重返財利同一崗位，現已退休。他稱，工程部經理的職責為建造新船，不包括維修舊船，他在任時南丫四號已是舊船，會盡量回答死因研訊的問題。

庭上展示，港燈1998年去信財利，要求將「南丫四號」的前進角（angle of advance）增至55度，信件下款為張泉佑。張解釋，船隻若能傾斜到特定角度，再回復正常位置，代表能夠抗沉；港燈人員可能認為船隻不夠穩定，指示財利改善。

張泉佑認為，在船底增添責載物（balance）有助穩定船身，他遂指示下屬、繪圖員張福初計算船隻穩定性；後經海事處審批，財利將8.25噸鉛製責載物放進船底。至2005年，港燈要求財利將責載物升高8寸至10寸，避免船底浸水。他承認對穩定性有少許影響，「升高咗就差左少少」。

針對「消失的水密門」爭議，庭上展示1995年圖則，顯示「南丫四號」船尾舵機房與油箱房之間的通道為實線。在遇難者家屬的大律師盤問下，張泉佑稱實線未必代表水密門，無法清楚肯定。家屬一方表示，根據1989年《小輪及渡輪驗船指示》，如果水密艙壁設孔，該孔都要密封，張泉佑同意說法。海事處一方展示資料，張福初1998年及2005年以船艙設有水密門為前題，計算破艙穩定性；張泉佑承認無留意下屬的計算方法，強調自己信任下屬。