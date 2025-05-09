明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

南丫海難死因庭｜推算「南丫四號」穩定性時忽略船艙無水密門　船廠經理：我有咁嘅責任，不過我無𠴱個能力 (15:51)

2012年南丫海難導致39死，死因研訊今（9日）踏入第四日。庭上揭露，財利船廠繪圖員以「南丫四號」舵機房及油箱房之間設「水密門」，推算船隻穩定性，惟實際上不設水密門。財利船廠工程部經理張泉佑庭上承認，其下屬基於舊有圖則推算，忽略船艙沒安裝水密門。海事處一方質問，為何張泉佑沒有核對下屬的推算結果。張泉佑回答，當時無功夫和時間核對，他亦不懂得計算船隻穩定性的電腦軟件，「我有咁嘅責任，不過我無𠴱個能力」。

張泉佑持中三學歷，1956年加入財利做學徒，1970年從設計部調至工程部，1974年晉升為工程部經理。張1994年移民至加拿大，沒有參與其後兩年建造「南丫四號」的工作；惟他1997年回流香港，重返財利同一崗位，現已退休。他稱，工程部經理的職責為建造新船，不包括維修舊船，他在任時南丫四號已是舊船，會盡量回答死因研訊的問題。

庭上展示，港燈1998年去信財利，要求將「南丫四號」的前進角（angle of advance）增至55度，信件下款為張泉佑。張解釋，船隻若能傾斜到特定角度，再回復正常位置，代表能夠抗沉；港燈人員可能認為船隻不夠穩定，指示財利改善。

張泉佑認為，在船底增添責載物（balance）有助穩定船身，他遂指示下屬、繪圖員張福初計算船隻穩定性；後經海事處審批，財利將8.25噸鉛製責載物放進船底。至2005年，港燈要求財利將責載物升高8寸至10寸，避免船底浸水。他承認對穩定性有少許影響，「升高咗就差左少少」。

針對「消失的水密門」爭議，庭上展示1995年圖則，顯示「南丫四號」船尾舵機房與油箱房之間的通道為實線。在遇難者家屬的大律師盤問下，張泉佑稱實線未必代表水密門，無法清楚肯定。家屬一方表示，根據1989年《小輪及渡輪驗船指示》，如果水密艙壁設孔，該孔都要密封，張泉佑同意說法。海事處一方展示資料，張福初1998年及2005年以船艙設有水密門為前題，計算破艙穩定性；張泉佑承認無留意下屬的計算方法，強調自己信任下屬。

相關字詞﹕南丫海難 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞