13戶大坑西邨居民未與平民屋宇達和解　分拆兩案審訊 (15:13)

原告為平民屋宇，13名被告依次為黃錫添、甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、黃詠珊、馬媚媚、譚蕙蘭、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋。法官陳錦泉將13名被告分拆成兩案處理，首案涉7人，排期至9月22日開審；次案涉6人，排期至10月27日開審，均以中文審訊。

首7人將爭議「光民村」的歷史，另6人將爭議公共法律。陳官提醒，由於該6名居民的抗辯理據與該司法覆核案相似，但該案中居民一方已敗訴，意味沿用相似理據的勝數不大，法庭不欲見他們日後敗訴才發現訟費不菲。其時有居民發聲「我係被逼上法庭」，指平民屋宇無視他們質詢，由於對終止租約上有爭議，認為要「釐清咗，我先夠膽簽」。

陳官回應居民，指他有聽聞居民有意與平民屋宇傾談，但沒有方法。陳官指，在一些情况下，律師會記錄其當事人有意與訴訟另一方達成和解但不果，才需要抗辯，法庭對於相關情况在訟費上可行使酌情權。至於早前參與司法覆核案的居民梁亞端已經提出上訴，其代表律師同意可以先定下審期。陳官在休庭前，再次提醒該6名居民考慮能否和解，原告一方指平民屋宇是「門常開」，會認真考慮每一個方案。