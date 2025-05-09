逆線撞車吹波超標　區議員葉吉江被判社服令　官稱非初犯但品格良好 (12:42)

被告葉吉江（61歲，報稱退休人士）原被控於2024年8月1日在上水古洞路近金坑路危險駕駛私家車，以及在同日同地受酒類影響以致沒能力妥當控制該車。葉早前承認危駕罪，在酒類影響下駕車罪則獲撤。

辯方資深大律師蔡維邦求情稱，被告有高度悔意及深切反省，而且他熱心公益、樂善好施，有能力履行社服令，希望法庭接納感化官建議，判處社服令。

香官判刑時指，案發時被告駕駛的汽車「車速係慢」，造成的損毀亦屬輕微，惟本案控罪性質嚴重，而且被告「唔係第一次犯」。

香官續謂，考慮到被告的醉駕定罪紀錄距今相隔8年、社服令報告內容正面，加上被告熱心公益，擁有良好品格，認為值得給予「最後一次機會」，終判被告服200小時社服令、停牌6個月，以及參加駕駛改進課程。香官同時提醒，若被告再犯，法庭「可能唔能夠避免」判監。判刑後，葉吉江表示「多謝法官」。

案情指，去年8月1日晚上10時許，被告駕駛Tesla私家車沿古洞路行駛，到達與金坑路交界T字路口時逆線右轉，與一輛的士迎頭相撞，該的士司機頸部扭傷，被告則報稱頸部及胸口受傷，兩人同被送院。此外，案情提及，酒精呼氣測試結果顯示，被告每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限制的22微克。

民政總署發言人早前回覆查詢時稱，若區議員被判逾3個月監禁將喪失資格，而根據履職監察制度，也可對涉及行為失當者啟動調查，署方須待法庭就本案判刑後適當跟進。發言人重申，政府重視區議員品格和誠信操守，對違法違紀者會依法嚴肅處理。