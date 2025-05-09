海關破木地板藏1400萬大麻花拘3男 (12:30)

海關港口及海域科督察黎子康表示，早前透過風險管理，鎖定一個來自加拿大的併裝貨櫃，內有7批不同貨物，其中一批報稱木地板，收貨人為本地一間剛成立數月的公司，而加拿大是大麻合法化的國家，海關於是扣查貨櫃，並於上月10日在葵涌海關大樓檢驗，關員在貨櫃深處發現報稱木地板的貨物共有48箱，經X光檢查發現影像有可疑，遂開箱詳細檢查，內裡再以木箱載著木地板，關員在木板夾層發現有多包用多層膠袋真空包裝的草本植物，經快速毒品測試後，植物樣本對大麻花呈陽性反應，最終於48箱貨物內共檢獲約60公斤大麻花，市值約1300萬元。

毒品調查科高級調查主任姚文顥指，毒品調查科接手案件後，迅速鎖定葵涌一個物流倉，隨即展開監控遞送行動，於翌日下午，發現一名男子到物流倉提貨，將貨物運到深水埗之後離開貨車，關員立即將他拘捕，並繼續監控，稍後再拘捕另一男子。經調查首先被捕的49歲男子報稱為司機，他收取800元負責提取及運送貨物，另一被捕39歲男子亦報稱為司機，他稱受本地一物流公司委託，安排另一被捕司機運送貨物。

海關經深入調查後，鎖定另一名懷疑與案有關男子，前日（7日）在荃灣拘捕該名30歲男子，他為收貨人公司的董事。3名被捕男子已獲准保釋候查。