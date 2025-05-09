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電子煙集團涉賄物流公司職員送貨　每個包裹賄款廿元　廉署拘16人檢值2000萬元產品 (12:38)

廉政公署揭發有電子煙集團賄賂物流公司職員，繞過檢查制度派貨，並上月中採取代號「蒼鷺」的行動，破獲一個非法銷售電子煙集團，以行賄、受賄罪拘捕12男4女，年齡介乎24至70歲。當中7人為電子煙集團成員，包括40歲主腦，其父母、妻子、3名協助銷售的職員；以及9名物流公司分店主管及前線員工，分別來自兩間港島南區營業點，他們獲准保釋，待廉署向律政司索取意見。

廉署在貨倉撿獲約20萬件電子煙產品，包括近3萬件煙機、20萬煙彈，市值約2000萬元，為電子煙禁令生效至今，撿獲最大批產品。

廉署執行處首席調查主任陳卓熙表示，自2022年4月電子煙禁令生效，案中物流公司已主動收緊政策，不會向客戶派發電子煙，也規定職員在營業點收件時、派送時拆開檢查，確保無相關產品，如發現違禁品向公司匯報。而涉案集團一直經營電子煙網店，也利用物流公司協助出貨，相信與涉案職員一早認識。廉署去年中接舉報，經過約半年調查發現，集團在禁令後難以出貨，遂賄賂物流公司職員，繞過檢查制度發貨，而為協助隱藏出貨地點，有收派員會提供空置單位，作為派貨地址。涉案職員每天為集團派送200件包裹，每件收取20元賄款，推算每月收入可達六位數字；涉案包裹均寄給本地客人，集團每月銷售收入可達200萬元。

衛生署控煙辦主任封螢表示，檢獲的產品已送交政府化驗所，檢查產品成分，數目龐大，亦有大批加味煙。她說該批貨品尼古丁含量達3%至5%，例如有產品每枝達20毫升、1000毫克尼古丁，等於800支煙，亦相等於40包煙的尼古丁含量，料可供普通煙民吸食逾2個月，部分產品則需在開封後15天內吸食，即相等於每天要吸3包煙。她指雖然該批貨物未流出市面，但售價數十元，遠比普通煙便宜，易令年輕人、學生依賴尼古丁。

陳卓熙表示，按每個煙彈等於40包煙的尼古丁含量推算，此次檢獲貨物相等於1.6億支煙，他相信此次為單一案件，亦已切斷集團供應鏈，強調案件不但影響健康，更牽涉本地物流供應鏈安全，盼提醒物流業界維護廉潔。

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