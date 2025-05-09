學者料新任教宗將延續方濟各路線　對性小眾態度或較保守 (10:51)

林瑞琪今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，新任教宗良十四世曾於南美洲擔任主教，相信他清楚「世界有幾艱難」，較貼地及無架子，會延續方濟各路線，與中國保持良好關係。

對於新任教宗挑選名號為「良十四世」（Leo XIV），林瑞琪認為很適宜，相信有針對美國總統特朗普，「話畀Donald Trump聽，『你好唔掂啊』。」他解釋，同名號的上一位教宗「良十三世」1902年離世，他曾撰《新事》通諭，討論十九世紀末資本主義氾濫，令人變得商品化；林認為新任教宗是透過名號及自己的身份，提醒大家《新事》通諭討論的問題現時仍然存在。

莫哲暐：較難估計日後中梵關係

莫哲暐於同一節目表示，良十四世曾在社交媒體直接批評美國副總統萬斯對移民的態度，相信他與特朗普政府在此議題上有衝突；至於對性小眾的態度，莫指出，良十四世曾批評現時西方文化，相信其言論作風未及方濟各前進。方濟各任內曾發出文件稱可祝福同性伴侶，莫哲暐稱該政策會否改變仍有待觀察，但認為良十四世未必會即時「將啲嘢推返後」。

至於與中國關係，莫哲暐認為較難估計，提到雖然良十四世兩年前起擔任教廷主教部部長，處理主教任命事宜，但中國主教任命問題複雜，認為他未必太熟悉中國教會問題，故有待觀望。莫哲暐又說，今次選舉教宗的過程較想像中快，認為樞機們雖有些分歧，但接納良十四世可拉近各方距離，相信是眾望所歸。不過莫形容良十四世是「黑馬」，因打破以往不挑選美國主教為教宗的慣例。