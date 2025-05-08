出席香港規劃師學會國際規劃論壇 甯漢豪寄語規劃師跨界別思維了解產業最新動態 (20:47)

甯漢豪又以北都發展進程所遇到的各種挑戰，分享發展局近年就開發土地模式所作出的變革，包括嘗試多元發展模式，如片區開發、優化原址換地安排、採用更多公私營合作等。局長亦強調「以人為本」的安置安排、城鄉共融的發展策略，以及講求彈性和戰略留白的新規劃路向。

至於吸引企業落戶北都方面，她認為政府須確保公共財政穩健並可持續，向企業提供補貼並非輕易可為。她強調，香港吸引企業之處在於其自身優勢，包括實行簡單低稅制、普通法制度、完善法治、多元化人才庫，以及擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，這些均是香港的獨特競爭優勢，應當持續強化。

甯漢豪總結時向與會規劃師提出三點思考。她寄語規劃師要以跨界別思維，深入了解各產業的生態系統和最新動態，使規劃更能滿足產業需要。第二，她鼓勵規劃師更多思考現今市場的實際操作，使規劃更能「落地」。第三，面對瞬息萬變的世界，規劃師要保持靈活創新，應對今日世界未知和不可遇見的事情。局長最後寄語規劃師繼續秉承遠見卓識的專業精神，擔當更重要的角色，將規劃藍圖轉化為豐碩成果。