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出席香港規劃師學會國際規劃論壇 甯漢豪寄語規劃師跨界別思維了解產業最新動態 (20:47)

發展局長甯漢豪今日（8日）出席香港規劃師學會國際規劃論壇2025，並以「北部都會區 — 革新香港規劃和發展模式的先鋒」為題，向來自10個國家和地區的線上線下約500名與會者作主旨演講。她先以香港的高度集約型城市形態和多管齊下的土地供應策略，介紹本港的規劃和土地發展概況，其後介紹北都以「產業帶動」為規劃主軸的革新規劃模式，並闡述政府如何透過與深圳各個產業區域的優勢互補，規劃出北都的四大區域，以及包括創新科技、現代物流、高端專業服務、專上教育及生態旅遊在內的多個優勢產業板塊。

甯漢豪又以北都發展進程所遇到的各種挑戰，分享發展局近年就開發土地模式所作出的變革，包括嘗試多元發展模式，如片區開發、優化原址換地安排、採用更多公私營合作等。局長亦強調「以人為本」的安置安排、城鄉共融的發展策略，以及講求彈性和戰略留白的新規劃路向。

至於吸引企業落戶北都方面，她認為政府須確保公共財政穩健並可持續，向企業提供補貼並非輕易可為。她強調，香港吸引企業之處在於其自身優勢，包括實行簡單低稅制、普通法制度、完善法治、多元化人才庫，以及擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，這些均是香港的獨特競爭優勢，應當持續強化。

甯漢豪總結時向與會規劃師提出三點思考。她寄語規劃師要以跨界別思維，深入了解各產業的生態系統和最新動態，使規劃更能滿足產業需要。第二，她鼓勵規劃師更多思考現今市場的實際操作，使規劃更能「落地」。第三，面對瞬息萬變的世界，規劃師要保持靈活創新，應對今日世界未知和不可遇見的事情。局長最後寄語規劃師繼續秉承遠見卓識的專業精神，擔當更重要的角色，將規劃藍圖轉化為豐碩成果。

 

相關字詞﹕編輯推介 發展局；規劃師；甯漢豪

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