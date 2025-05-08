同母異父兄弟涉性侵年幼表親非禮及非法性交罪成　判感化令 (19:31)

首被告C. K. Y.（現23歲）為快餐店兼職員工，次被告L. Y. N.（現16歲）為中學生，兩人是同母異父的兄弟，而事主女童X分別是兩人的表姊和表妹。本案發生於2017年至2021年。控方開案陳辭指，兩名被告在首次事件發生時分別為15歲及約11歲，而X於事發的4年間介乎9至13歲。首被告的一項非禮罪、兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪和「企圖與13歲以下女童性交」罪名成立；次被告「與13歲以下女童非法性交」罪成。

辯方求情指，首被告與包括姑姐在內的10人同居於狹小公屋單位，也患學習障礙，完成中三課程後成為煤氣技工，次被告則患專注力不足。辯方稱，兩人的行為不涉威逼利誘，只是在出於好奇心下犯錯。

游官稱，陪審團接納首被告所說，他沒使用暴力去強迫事主；也接納次被告自稱只用下體「插了事主一下」；兩人缺乏成人管教，次被告目睹哥哥及事主的行為後，其價值觀受較年長的他們影響，而專注力不足也令他控制「性」的能力較弱。游官認為判處兩人感化令對一家人及社會也有好處。