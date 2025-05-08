明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

同母異父兄弟涉性侵年幼表親非禮及非法性交罪成　判感化令 (19:31)

一對同母異父兄弟涉於10多歲時性侵年紀相若、就讀小學的表親，因而被控強姦罪在高院受審，陪審團早前裁定兩兄弟強姦罪名不成立，但哥哥被控的非禮等4罪罪名成立，弟弟則一項涉非法性交的交替控罪罪成。高院法官游德康今（8日）判兩名被告服24個月感化令，並指他們沒威逼利誘事主，只是家中成人之間有磨擦，導致未能注意孩子​、終令事件發生，因此全家人應「從孩子角度想一想」以及在面對難關時不要放棄。

首被告C. K. Y.（現23歲）為快餐店兼職員工，次被告L. Y. N.（現16歲）為中學生，兩人是同母異父的兄弟，而事主女童X分別是兩人的表姊和表妹。本案發生於2017年至2021年。控方開案陳辭指，兩名被告在首次事件發生時分別為15歲及約11歲，而X於事發的4年間介乎9至13歲。首被告的一項非禮罪、兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪和「企圖與13歲以下女童性交」罪名成立；次被告「與13歲以下女童非法性交」罪成。

辯方求情指，首被告與包括姑姐在內的10人同居於狹小公屋單位，也患學習障礙，完成中三課程後成為煤氣技工，次被告則患專注力不足。辯方稱，兩人的行為不涉威逼利誘，只是在出於好奇心下犯錯。

游官稱，陪審團接納首被告所說，他沒使用暴力去強迫事主；也接納次被告自稱只用下體「插了事主一下」；兩人缺乏成人管教，次被告目睹哥哥及事主的行為後，其價值觀受較年長的他們影響，而專注力不足也令他控制「性」的能力較弱。游官認為判處兩人感化令對一家人及社會也有好處。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞