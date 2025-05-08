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女童接種新冠疫苗後心肌炎逝世　事主母稱醫護起初未明死因 (19:29)

13歲女童在2021年接種新冠疫苗的數月後，在家中暈倒，送院後同日不治。死因庭今日（8日）就事件展開首日研訊，女童的母親供稱，女童在出事前一日，因為感覺胸悶及不適而求醫，同日出院回家。惟翌日女童在家中突然暈倒，送院經搶救後不治。女童的母親稱當時醫生說不出女童的死因，事後醫療報告顯示女童有心肌炎。

事主李珞妍於2021年10月11日在沙田威爾斯親王醫院內逝世，終年13歲。研訊設有陪審團，衞生署及醫管局並列與案有關係者。

事主的母親林女士供稱，事主熱愛運動，在校內田徑賽事中屢獲獎項，除了2歲時曾有血管瘤外，其餘時間身體正常。事主在2021年7月至8月間先後接種兩針復必泰疫苗，10月10日，事主因為感覺胸悶及不適而到威院急症室求醫，同日出院回家。翌日事主表示有胸痛及想作嘔，並突然暈倒，事主被救護車送入威院搶治。

林在庭上飲泣指，當時她在外面等待事主的情況，曾請求入來陪同事主，但被護士以地方混亂及不方便而拒絕。至同日下午，醫生告知她「囡囡仲聽到」，著林與事主告別，其後宣布事主不治。林又稱，當日醫生無法說出事主的死因，直到數星期後她從醫療報告得知事主有心肌炎。林關注，10月10日至11日期間醫生有否失誤及延誤醫治，另關注事件會否與接種疫苗有關，惟林稱她知悉有醫療報告顯示死因與疫苗無關。

時任威院急症室醫生嚴鵬飛供稱，他於10月10日為事主應診。他沒有印象當時事主及家屬有透露事主有胸痛，並從心電圖上分析事主沒有心律不正，其心跳正常。

時任威院急症室副顧問醫生梁顥耀則指，他於10月11日有份搶救事主，期間事主心臟收縮不良，成人深切治療部的醫生不建議駁人工心肺機，梁先後為事主注射17劑腎上腺素，最終事主死於心臟停止。

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