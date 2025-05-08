香港註冊貨櫃船船錨於波羅的海損海底天然氣管道及通訊電纜　肇事內地船長在港還押 (18:32)

報稱船長的被告萬文國（43歲）今日並無保釋申請，亦放棄8天後可申請的保釋覆核權，候訊期間還押監房看管。他被控一項刑事損壞罪名，指他於2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間2023年10月8日早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毁或損壞。

此外，他亦面對兩項票控，分別指他身為169公呎之集裝箱船舶「新新北極熊」號之香港註冊船舶的船長，於2023年10月11日至12月6日，在沒有足夠船錨的情况下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程，以及在2023年10月28日至11月3日沒有按《國際海二人命安全公約》的規定提交每日申報予該船舶的公司。

翻查資料，涉案天然氣管道「波羅的海連接管」（Balticconnector）長達77公里，位於愛沙尼亞和芬蘭之間，該次損毁令管道漏氣而需關閉維修。外界一度懷疑事件與俄羅斯有關，惟芬蘭當局其後在涉事破損區打撈一個船錨，發現船錨屬香港註冊的貨櫃船「新新北極熊號」，揭發事件；事後北約加強在波羅的海巡邏。