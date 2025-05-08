香港註冊貨櫃船船錨於波羅的海損海底天然氣管道及通訊電纜　肇事內地船長在港還押 (18:32)

2023年10月，波羅的海一條連接芬蘭和愛沙尼亞的海底天然氣管道和通訊電纜受損，其後在天然氣管破損區打撈起一個船錨，懷疑屬於一艘屬於香港的貨櫃船「新新北極熊號」。肇事內地船長今（8日）被押到東區裁判法院，被控一項刑事毁壞罪及兩項違反商船安全規例的票控。被告暫毋須答辯，還押至7月4日再訊，以便進一步調查。
報稱船長的被告萬文國（43歲）今日並無保釋申請，亦放棄8天後可申請的保釋覆核權，候訊期間還押監房看管。他被控一項刑事損壞罪名，指他於2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間2023年10月8日早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毁或損壞。
此外，他亦面對兩項票控，分別指他身為169公呎之集裝箱船舶「新新北極熊」號之香港註冊船舶的船長，於2023年10月11日至12月6日，在沒有足夠船錨的情况下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程，以及在2023年10月28日至11月3日沒有按《國際海二人命安全公約》的規定提交每日申報予該船舶的公司。
翻查資料，涉案天然氣管道「波羅的海連接管」（Balticconnector）長達77公里，位於愛沙尼亞和芬蘭之間，該次損毁令管道漏氣而需關閉維修。外界一度懷疑事件與俄羅斯有關，惟芬蘭當局其後在涉事破損區打撈一個船錨，發現船錨屬香港註冊的貨櫃船「新新北極熊號」，揭發事件；事後北約加強在波羅的海巡邏。