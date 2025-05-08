私家醫生普通科門診收費中位數事隔七年升至420元　中型手術加價五成 (18:27)

調查於2025年3至4月進行，為7年以來再作同類調查，當中共收回796份問卷，當中521份為有效問卷。於家庭醫學或普通科門診中，醫生診金平均收費為420元，較7年前貴120元；至於專科醫生的門診診金為1000元，較7年前貴200元。各項手術的收費亦較7年前高，增幅最多是中型手術收費，達3萬元，較7年前收費高1萬元，亦即增加50%。至於大腸鏡收費，單項收費中位數收9000元，套餐式收費則為11180元，較18年的7500元增加49%。

政府正計劃提出多項措施提升私院收費透明度。調查中亦顯示，大腸鏡套餐式收費中位數、以及第90個百分位數差距達8成，第90個百分位數收達2萬元。林哲玄指，差距愈大，透明度的需要自然愈高，以便患者作出明智的知情選擇。

另外，調查亦發現約500名受訪醫生中，僅4%專科醫生及21%非專科醫生參與慢性疾病共同治理計劃，林哲玄指或與政府的資助額有關，形容比例屬差強人意。