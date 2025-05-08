電器技工認發布煽動刊物判囚一年　官批被告無事實基礎作抹黑 (18:02)

被告李俊傑（36歲）承認於去年3月29日至今年1月21日期間，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物。庭上透露，被告因本案被城巴辭退。

被告的承認案情提到，被告於涉案時段在Facebook發布117項陳述或圖片，其中多則提及「黑警」，包括「黑警點洗白都係黑警」，以及「吾好怪我點解咁憎黑警同藍廢呢個憎恨係一輩子咁憎落去」。

針對其他主題，案情顯示，被告曾發布有關悼念七一刺警案疑犯梁健輝的圖片，當中提及「自我訓練及籌組計劃，繼承梁健輝烈士未竟之功，令極權得到應得懲罰」。被告於今年1月21日被捕，在警誡下稱2019年後對警察的憎恨加深，為抒發情緒而發布涉案帖文。

辯方大律師石書銘求情稱，只有8則涉案帖文獲讚好、一則獲回應，其餘帖文「完全沒有人理會」，形容涉案帖文屬「自說自話嘅情緒宣洩」，只有牽涉梁健輝的帖文較嚴重。

蘇官判刑時指，雖然涉案帖文讚好和回應數量不多，但被告的帳戶容許公眾人士瀏覽，並重申社交媒體傳播力極高。針對帖文內容，蘇官指，被告不停以毫無客觀事實基礎的指控抹黑執法機關和司法系統等，又鼓勵他人承傳襲警者的行為，向執法者施襲，「這明顯是鼓吹他人採取暴力的手段去實踐主張」，決定以監禁18個月為量刑起點，因應被告認罪減刑至監禁12個月。