東涌黑幫疑涉金錢糾紛打鬥　警兩日行動拘22人 (17:22)

周一晚上約10時30分，警方接獲東涌下嶺皮村附近有10多人手持武器聚集，其間曾發生爭執毆鬥，並懷疑曾投擲汽油彈，警方趕至現場時，涉案人士己逃去，現場留有打鬥痕迹、燃燒過的痕迹及玻璃碎片。

新界南總區刑事部警司李木易表示，鑑於案情嚴重，並且涉及黑社會挑戰法治，案件交由新界南總區反三合會行動組接手調查。經翻查現場一帶閉路電視及情報搜集，掌握事件背後起因及部分涉案人身分。初步相信涉及兩個活躍東涌一帶的黑幫，因金錢問題引起爭端，兩批人首先發生爭執，繼而發生毆鬥。據悉，兩黑幫為尖沙嘴新義安及觀塘新義安，涉及非法活動的收益。

警方昨日至今日在全港各區展開行動，共拘捕14名男子，年齡介乎17至51歲，涉嫌毆鬥。事發後當中一人受傷，自行到醫院，被醫護發現傷勢可疑，當警方查問時，他聲稱傷勢在其他地方被不知名人士造成，經調查後相信他故意隱瞞涉及毆鬥事件，於是以誤導警務人員及公眾地方毆鬥，拘捕該名28歲男子。

另外，警方為打擊黑社會活動及搗截相關收入來源，昨日（7日）新界南總區刑事部聯同行動部、交通部及大嶼山警區展開「犁庭掃穴」行動，針對區內黑社會活躍黑點搜查及巡邏，行動中另拘捕8人，年齡介乎24至66歲，涉嫌藏有攻擊性武器及藏有第一部毒藥。