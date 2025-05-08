新西蘭前常任法官楊偉廉獲任命為終院海外非常任法官 (17:12)

李家超說，很高興接納推薦委員會的推薦，形容楊偉廉地位崇高、聲譽卓著，深信他對終審法院將有實質的貢獻。他又說，具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特別行政區司法機構的獨立性，亦顯示外界對香港司法制度的高度信心，並讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。李家超稱，相信傑出且具豐富司法經驗的海外法官，將繼續是香港司法制度的獨特優勢。

終審法院首席法官張舉能歡迎特首接納司法人員推薦委員會就任命楊偉廉的推薦，亦知悉政府將會就這項推薦任命徵求立法會同意。司法機構指，海外非常任法官數目會由目前的5名增加至6名，將提高處理終審法院工作的靈活性。

楊偉廉是新西蘭公民，1952年在當地出生，1997年12月就任新西蘭高等法院法官，至2004年獲任命為上訴法庭法官，並於2006年出任該庭庭長。他於2010年晉升至新西蘭最高法院（即新西蘭的最終上訴法院），並在該院擔任常任法官直至2022年4月退休，其後續以署任法官身分留任兩年。 他自退休離任後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官。