海皇粥店員工到勞工處求助斥出糧死線前結業「無良」　工會指約百名職員被拖欠共300多萬 (16:42)

到場協助的飲食業職工總會秘書長黃必文稱，目前海皇粥店7間分店，有約100名員工向該會求助，其中每間分店約有兩至四名求助員工是外勞，所有求助員工被拖欠的款項共300多萬。據他了解，員工上月薪金被拖欠，亦從去年11月起無再供強積金，求助員工服務該店大多超過十多年，冀僱主現身交代事件，否則便要經過漫長的時間和程序才可討回欠款。

韋女士憶述昨晚約9時，公司通知分店的當值主管要「收數」，之後被主管通知要交還鎖匙，「那一刻才知道要拉閘」，計及大假、補假、四月份薪金，以及通知金等，被公司拖欠的數目單是長期服務金已約36萬多元，其餘款項亦約10萬元。

韋女士又指，公司一般每月7日出糧，去年下半年開始有拖糧，但不會拖很久，如經理差不多每月20幾號出糧，一般員工到每月10幾號出糧。她稱最近生意確實較差，但看不到公司「有甚麼跡象即時拉閘」，而目前已無法聯絡公司負責人，「他都不聽我們用的電話」。

有外勞被要求交還宿舍鎖匙

去年5月從佛山來港的工作的錢小姐及吳小姐在葵芳分店做服務員，錢說自己付了數萬元的勞務費，原定在港工作兩年，昨上夜班時「突然說拉閘」，凌晨12時檢查戶口帳目亦發現未收到上月工資，故今日到勞工處求助，計及代通知金等款項在內，被拖欠3至4萬多元。

錢小姐與數位外勞均居住在公司安排的宿舍，雖未正式被要求遷走，但亦被要求交鑰匙，「你今天就叫我們走，真是很離譜」。她們要求取回應得的報酬，並期望勞工處協助在港再覓工作。