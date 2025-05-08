六旬漢涉刀斬親兄　自辯稱為保護母親免受事主傷害 (16:52)

被告鍾士康（68歲）被控於2022年2月6日，在大埔田寮下村某村屋謀殺親兄鍾仕安。被告自辯時被問及與家人的關係，他稱自幼已因常被家人毆打導致很大壓力及胃痛，現時患有抑鬱、糖尿、高血壓等病。他指​自己出生時父親連續「輸錢輸咗3年」，所以父親不喜歡他，而比他年長7歲的長姊鍾仕娣也會打罵他。被告說：「佢（長姊）係我呢一世人最憎嘅人，我世界上得一個敵人。」他稱最怕長姊向父親打小報告，導致他被拳打腳踢。他指事主「只係惡」，但不像長姊般邪惡或毒辣，而事主對他沒特別差。

長姊早前供稱，曾遭被告「攞把刀追住」。被告回應指，長大後與長姊長達40年沒見面，直到2021年才在祖屋與對方吵架，起因是他希望長姊不要再逼母親勸四弟離婚。被告說，當時擔心長姊會取掃把或地拖來打他，於是隨手拾起開罐器自衛，其後姊夫把他攔住。他肯定自己手持的不是刀，也沒用刀指嚇人。

被告又提及與事主關係惡化的原因。他指母親患認知障礙症，常誤認事主為她的「叔仔」，說：「我唔中意同呢個叔仔住埋一齊，因為佢好惡」。被告指，事主因此惡罵母親，導致他與事主吵架，自此兩人盡量少見面。被告稱，事主嫌母親太長壽，在他帶母親看中醫調理身體時，事主卻不開心，因為不想拖長母親的生命。被告只好向家傭支付1萬元，並承諾在母親死後，把她銀行戶口中的數萬元都轉予家傭，冀令家傭保護母親，「唔想我哥整死佢（母親）」。聆訊明續。