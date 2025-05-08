單車總會主席梁鴻德被指巴黎奧運選拔試圖造假　事後報告證屬實惟無處罰　文體旅局：期望體育總會選拔制度公平透明 (16:05)

立法會議員霍啟剛認為，涉事委員出發點是希望爭取全數3個巴黎奧運比賽名額，惟有關建議做法可能涉及體育誠信問題。他說，雖然有關建議做法最後沒有實行，亦沒有運動員在事件中受影響，但參考傳媒報道資料，獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，強調體育界十分重視體育總會管理誠信，認為涉事總會應重新審視證據及證供，向公眾交代事件。

文體旅局表示，港協暨奧委會去年發布《機構管治守則》，當中提出一系列建議和優化措施，包括選拔運動員制度，港協暨奧委會要求其屬下體育總會於2026年底或之前落實執行《守則》並定期跟進和提供協助。當局期望體育總會的運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。

《星島》今日報道，引述投訴人提供去年12月由單車總會義務秘書長梁志華署名，去信全體執委會成員信函，當中梁提到去年6月在港舉辦的女子公路及場地項目選拔中，李思穎皆取得最高分獲參賽資格，至7月總會秘書處接獲奧委會通知，女子公路計時賽有1個名額開放給香港，但根據規定參加項目的運動員，必須同時參加任何一項單車項目，即香港僅李思穎合資格，而總會須於3天內回覆是否接受新名額。

信函提到，單車總會義務秘書長梁志華、奧運領隊陳國基、李思穎及其教練曾進行線上會議討論，會上李思穎強烈表明只想一人參加公路賽及場地項目，不打算參加計時賽。同日梁鴻德獨自游說李思穎可「假裝」放棄公路賽名額，讓梁穎儀補上，聲稱屆時會安排梁在公路賽前「詐病」，讓李可用後備身份出賽，及後梁鴻德分別要求2名運動員授權總會在公路賽換人，又指令陳國基配合「詐病」安排，遭陳拒絕。

李思穎分別於巴黎奧運女子個人公路賽以4小時10分47秒衝線，在92名參賽車手中位列64位；以及於場地單車女子全能賽以第20名作結。